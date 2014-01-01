Наружный диаметр 2 [мм] 20 Высота 1 [мм] 15 Материал АСМ (полиакриловый каучук)

Запчасть колпачок маслосъемный. 12x(15 7)16 20x15 Мерседес OM 401 OM 443 D2866 D2876LF02 12012435 Кортеко представлена по производителю CORTECO с артикулом 12012435. У данной детали есть аналоги с номерами: 12012435, 252859. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия колпачок маслосъемный. 12x(15 7)16 20x15 Мерседес OM 401 OM 443 D2866 D2876LF02 12012435 Кортеко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.