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Уплотняющее кольцо, коленчатый вал артикул 12012249B CORTECO в Алматы

12012249B CORTECO Уплотняющее кольцо, коленчатый вал
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12012249B
Наименование Уплотняющее кольцо, коленчатый вал
Сторона установки со стороны коробки передач
Внутренний диаметр 1(мм) 93
Наружный диаметр 1 [мм] 114
Высота 1 [мм] 13
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Тип кручения левой кручение
Защита от пыли с пылезащитным краем
для оригинального номера 0109979047

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Уплотняющее кольцо, коленчатый вал производителя CORTECO с артикулом 12012249B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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