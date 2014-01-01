Высота 1 [мм] 15 Высота 2 [мм] 20 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Тип кручения переменное кручение

Запчасть сальник Скания 137*161 92*15 представлена по производителю CORTECO с артикулом 12012241B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12012241B, 117015, 586803, 09898, 12012241, 12612200, 297991. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник Скания 137*161 92*15 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.