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Сальник КПП Eaton 95,3*114,29*11,88 артикул 12012235B CORTECO в Алматы

12012235B CORTECO Сальник КПП Eaton 95,3*114,29*11,88
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12012235B
Наименование Сальник КПП Eaton 95,3*114,29*11,88
Внутренний диаметр 1(мм) 95,3
Наружный диаметр 1 [мм] 114,29
Высота 1 [мм] 11,88
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Тип кручения переменное кручение
Запчасть сальник КПП Eaton 95 3*114 29*11 88 представлена по производителю CORTECO с артикулом 12012235B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12012235B, 0696084, 1290543, 1389834, K2256, 35530408, 42535096. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник КПП Eaton 95 3*114 29*11 88 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник КПП Eaton 95,3*114,29*11,88 производителя CORTECO с артикулом 12012235B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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