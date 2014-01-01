Высота 1 [мм] 11,88 Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Защита от пыли с пылезащитным краем Тип кручения переменное кручение

Запчасть сальник КПП Eaton 95 3*114 29*11 88 представлена по производителю CORTECO с артикулом 12012235B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12012235B, 0696084, 1290543, 1389834, K2256, 35530408, 42535096. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник КПП Eaton 95 3*114 29*11 88 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.