Производитель / Поставщик CORTECO № Производителя 12012064 Наименование Сальник ступицы подв. моста F10/12 (alternative)@

Запчасть сальник ступицы подв. моста F 10/12 (alternative)@ представлена по производителю CORTECO с артикулом 12012064. У данной детали есть аналоги с номерами: 12012064B, 1696066. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник ступицы подв. моста F 10/12 (alternative)@, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.