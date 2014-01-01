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Сальник IVE 180х200х12mm артикул 12012049B CORTECO в Алматы

12012049B CORTECO Сальник IVE 180х200х12mm
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12012049B
Наименование Сальник IVE 180х200х12mm
Внутренний диаметр 1(мм) 180
Наружный диаметр 1 [мм] 200
Высота 1 [мм] 12
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Сторона установки Задний мост
Запчасть сальник IVE 180х200х12mm представлена по производителю CORTECO с артикулом 12012049B. У данной детали есть аналоги с номерами: 060325, 060342, 101506, 101512, 101519, 11378, 12019601B. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник IVE 180х200х12mm, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник IVE 180х200х12mm производителя CORTECO с артикулом 12012049B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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