Высота 1 [мм] 12 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Защита от пыли с пылезащитным краем Сторона установки Задний мост

Запчасть сальник IVE 180х200х12mm представлена по производителю CORTECO с артикулом 12012049B. У данной детали есть аналоги с номерами: 060325, 060342, 101506, 101512, 101519, 11378, 12019601B. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник IVE 180х200х12mm, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.