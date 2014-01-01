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Сальник вала первичного КПП 45x65x9 ACM RD DC+ SC112 45x65x9 B1KLSLRD артикул 12011970B CORTECO в Алматы

12011970B CORTECO Сальник вала первичного КПП 45x65x9 ACM RD DC+ SC112 45x65x9 B1KLSLRD
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12011970B
Наименование Сальник вала первичного КПП 45x65x9 ACM RD DC+ SC112 45x65x9 B1KLSLRD
Внутренний диаметр 1(мм) 45
Наружный диаметр 1 [мм] 65
Высота 1 [мм] 9
Материал АСМ (полиакриловый каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Тип кручения правое кручение
Запчасть сальник вала первичного КПП 45x65x9 ACM RD DC+ SC112 45x65x9 B1KLSLRD представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011970B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12011970B, 124411, 325562, 314063, 3140639. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник вала первичного КПП 45x65x9 ACM RD DC+ SC112 45x65x9 B1KLSLRD на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник вала первичного КПП 45x65x9 ACM RD DC+ SC112 45x65x9 B1KLSLRD производителя CORTECO с артикулом 12011970B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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