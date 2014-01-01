Высота 1 [мм] 9 Материал АСМ (полиакриловый каучук) Защита от пыли с пылезащитным краем Тип кручения правое кручение

Запчасть сальник вала первичного КПП 45x65x9 ACM RD DC+ SC112 45x65x9 B1KLSLRD представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011970B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12011970B, 124411, 325562, 314063, 3140639. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник вала первичного КПП 45x65x9 ACM RD DC+ SC112 45x65x9 B1KLSLRD на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.