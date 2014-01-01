Защита от пыли с пылезащитным краем Внутренний диаметр 1(мм) 35 Наружный диаметр 1 [мм] 50 Высота 1 [мм] 8 Тип кручения переменное кручение для оригинального номера 051415

Запчасть сальник вала 35х50х8 Galant Engine 4G64 АСМ WD представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011547B. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник вала 35х50х8 Galant Engine 4G64 АСМ WD, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.