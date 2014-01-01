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Сальник вала 35х50х8 Galant , Engine 4G64 АСМ WD артикул 12011547B CORTECO в Алматы

12011547B CORTECO Сальник вала 35х50х8 Galant , Engine 4G64 АСМ WD
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12011547B
Наименование Сальник вала 35х50х8 Galant , Engine 4G64 АСМ WD
Сторона установки передняя сторона
Материал АСМ (полиакриловый каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Внутренний диаметр 1(мм) 35
Наружный диаметр 1 [мм] 50
Высота 1 [мм] 8
Тип кручения переменное кручение
для оригинального номера 051415
Запчасть сальник вала 35х50х8 Galant Engine 4G64 АСМ WD представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011547B. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник вала 35х50х8 Galant Engine 4G64 АСМ WD, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник вала 35х50х8 Galant , Engine 4G64 АСМ WD производителя CORTECO с артикулом 12011547B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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