Высота 1 [мм] 13 Материал АСМ (полиакриловый каучук) Защита от пыли с пылезащитным краем

Запчасть сальник дифференциала 50x81x13_(12011432B) представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011432B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12011432B, 40003713, 12011432. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник дифференциала 50x81x13_(12011432B) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.