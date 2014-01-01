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Сальник ступицы 125*150*13/Iveco,Volvo,SAF артикул 12011419B CORTECO в Алматы

12011419B CORTECO Сальник ступицы 125*150*13/Iveco,Volvo,SAF
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12011419B
Наименование Сальник ступицы 125*150*13/Iveco,Volvo,SAF
Сторона установки передний мост, Задний мост
Внутренний диаметр 1(мм) 125
Наружный диаметр 1 [мм] 150
Высота 1 [мм] 13
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Запчасть сальник ступицы 125*150*13 Ивеко Вольво САФ представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011419B. У данной детали есть аналоги с номерами: 022560, 101406, 11367, 11419, 12011367, 12011419, 12011419. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник ступицы 125*150*13 Ивеко Вольво САФ, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник ступицы 125*150*13/Iveco,Volvo,SAF производителя CORTECO с артикулом 12011419B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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