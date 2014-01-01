Наружный диаметр 1 [мм] 150 Высота 1 [мм] 13 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Защита от пыли с пылезащитным краем

Запчасть сальник ступицы 125*150*13 Ивеко Вольво САФ представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011419B. У данной детали есть аналоги с номерами: 022560, 101406, 11367, 11419, 12011367, 12011419, 12011419. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник ступицы 125*150*13 Ивеко Вольво САФ, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.