Наружный диаметр 1 [мм] 136 Высота 1 [мм] 13 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Защита от пыли с пылезащитным краем

Запчасть сальник IVE 105х136х13mm представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011416B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12011416, 40002851. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник IVE 105х136х13mm, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.