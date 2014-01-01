Высота 1 [мм] 13 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Защита от пыли с пылезащитным краем

Запчасть сальник ступицы !NBR 75x100x13 B2SL Мерседес IVECO_(12011411B) представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011411B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12011411B, 457120, 101403, 40001883, 12011411, 410400, 0199975847. Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы !NBR 75x100x13 B2SL Мерседес IVECO_(12011411B) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.