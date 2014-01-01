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сальник ступицы !NBR 75x100x13 B2SL \\MB,IVECO_(12011411B) артикул 12011411B CORTECO в Алматы

12011411B CORTECO сальник ступицы !NBR 75x100x13 B2SL \\MB,IVECO_(12011411B)
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12011411B
Наименование сальник ступицы !NBR 75x100x13 B2SL \\MB,IVECO_(12011411B)
Внутренний диаметр 1(мм) 75
Наружный диаметр 1 [мм] 100
Высота 1 [мм] 13
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Запчасть сальник ступицы !NBR 75x100x13 B2SL Мерседес IVECO_(12011411B) представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011411B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12011411B, 457120, 101403, 40001883, 12011411, 410400, 0199975847. Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы !NBR 75x100x13 B2SL Мерседес IVECO_(12011411B) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить сальник ступицы !NBR 75x100x13 B2SL \\MB,IVECO_(12011411B) производителя CORTECO с артикулом 12011411B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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