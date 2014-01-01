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Сальник ступицы передней Ивеко Дейли 70x90x12 мм артикул 12011410B CORTECO в Алматы

12011410B CORTECO Сальник ступицы передней Ивеко Дейли 70x90x12 мм
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12011410B
Наименование Сальник ступицы передней Ивеко Дейли 70x90x12 мм
Сторона установки Задний мост
Внутренний диаметр 1(мм) 70
Наружный диаметр 1 [мм] 90
Высота 1 [мм] 12
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник ступицы передней Ивеко Дейли 70x90x12 мм производителя CORTECO с артикулом 12011410B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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