|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|12011409B
|Наименование
|Сальник IVE 55х80х10
|Внутренний диаметр 1(мм)
|55
|Наружный диаметр 1 [мм]
|80
|Высота 1 [мм]
|10
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
|Защита от пыли
|с пылезащитным краем
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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