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Сальник IVE 55х80х10 артикул 12011409B CORTECO в Алматы

12011409B CORTECO Сальник IVE 55х80х10
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12011409B
Наименование Сальник IVE 55х80х10
Внутренний диаметр 1(мм) 55
Наружный диаметр 1 [мм] 80
Высота 1 [мм] 10
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Запчасть Сальник IVE 55х80х10 представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011409B. У данной детали есть аналоги с номерами: 452210, 93804576, GR95. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти CORTECO для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник IVE 55х80х10 производителя CORTECO с артикулом 12011409B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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