Высота 1 [мм] 15 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Запчасть Сальник Мерседес 125x152.4x15 представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011406B. У данной детали есть аналоги с номерами: 044687, 5131932600, 3533500068, 813510700. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти CORTECO для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.