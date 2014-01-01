Высота 1 [мм] 13 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Запчасть сальник коленвала МАН Мерседес 105x130x13 представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011403B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12011403B Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник коленвала МАН Мерседес 105x130x13 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.