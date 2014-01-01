Высота 1 [мм] 13 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Запчасть Сальник Мерседес/МАН 100x120x13 представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011400B. У данной детали есть аналоги с номерами: 420366, 592609, 12015407B, 12011400, 06562890216, 0079973646, 0119977147. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти CORTECO для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.