Высота 1 [мм] 13 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Запчасть сальник Мерседес 95х120х13 представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011398B. У данной детали есть аналоги с номерами: 0069976946, 042684, 22200010600, 5030321300, 813509300, A0069976946. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник Мерседес 95х120х13, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.