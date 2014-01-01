Высота 1 [мм] 15 Высота 2 [мм] 20 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Тип кручения переменное кручение

Запчасть cальник ступицы !NBR задн. 145x170x15/20 B1SFDRW Скания 112/113/124/142/143 12011388B представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011388B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12011388B, 1678039, 291076, 279576, 12011388, 117006, 586838. Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия cальник ступицы !NBR задн. 145x170x15/20 B1SFDRW Скания 112/113/124/142/143 12011388B на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.