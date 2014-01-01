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Cальник ступицы !NBR задн. 145x170x15/20 B1SFDRW \Scania 112/113/124/142/143 12011388B артикул 12011388B CORTECO в Алматы

12011388B CORTECO Cальник ступицы !NBR задн. 145x170x15/20 B1SFDRW \Scania 112/113/124/142/143 12011388B
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12011388B
Наименование Cальник ступицы !NBR задн. 145x170x15/20 B1SFDRW \Scania 112/113/124/142/143 12011388B
Внутренний диаметр 1(мм) 145
Наружный диаметр 1 [мм] 170
Высота 1 [мм] 15
Высота 2 [мм] 20
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Тип кручения переменное кручение
Запчасть cальник ступицы !NBR задн. 145x170x15/20 B1SFDRW Скания 112/113/124/142/143 12011388B представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011388B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12011388B, 1678039, 291076, 279576, 12011388, 117006, 586838. Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия cальник ступицы !NBR задн. 145x170x15/20 B1SFDRW Скания 112/113/124/142/143 12011388B на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Cальник ступицы !NBR задн. 145x170x15/20 B1SFDRW \Scania 112/113/124/142/143 12011388B производителя CORTECO с артикулом 12011388B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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