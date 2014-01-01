|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|12011388B
|Наименование
|Cальник ступицы !NBR задн. 145x170x15/20 B1SFDRW \Scania 112/113/124/142/143 12011388B
|Внутренний диаметр 1(мм)
|145
|Наружный диаметр 1 [мм]
|170
|Высота 1 [мм]
|15
|Высота 2 [мм]
|20
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
|Тип кручения
|переменное кручение
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Cальник ступицы !NBR задн. 145x170x15/20 B1SFDRW \Scania 112/113/124/142/143 12011388B производителя CORTECO с артикулом 12011388B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита