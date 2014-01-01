Высота 1 [мм] 14 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Тип кручения переменное кручение

Запчасть Сальник VOL133х155 6х14 представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011387B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12011387, 265020, 522856, 88170243, 5030635500, 12011387, NF526. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти CORTECO для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.