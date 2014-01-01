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Сальник коленвала задний 110x130x13 MAN D0224 0836 / 12011364B артикул 12011364B CORTECO в Алматы

12011364B CORTECO Сальник коленвала задний 110x130x13 MAN D0224 0836 / 12011364B
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12011364B
Наименование Сальник коленвала задний 110x130x13 MAN D0224 0836 / 12011364B
Сторона установки передний мост
Внутренний диаметр 1(мм) 110
Наружный диаметр 1 [мм] 130
Высота 1 [мм] 13
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Запчасть сальник коленвала задний 110x130x13 МАН D0224 0836 12011364B представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011364B. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник коленвала задний 110x130x13 МАН D0224 0836 12011364B, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник коленвала задний 110x130x13 MAN D0224 0836 / 12011364B производителя CORTECO с артикулом 12011364B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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