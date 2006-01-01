Высота 1 [мм] 13 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Защита от пыли с пылезащитным краем Сторона установки Ведущий мост

Запчасть сальник КПП NBR (85x105x13 B1SL) представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011359B. У данной детали есть аналоги с номерами: 0079979946, 0099971146, 0179972847, 06562890033, 06562890167, 096067, 12011359. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник КПП NBR (85x105x13 B1SL), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.