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Сальник SAF 140х160х13 артикул 12011349B CORTECO в Алматы

12011349B CORTECO Сальник SAF 140х160х13
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12011349B
Наименование Сальник SAF 140х160х13
Внутренний диаметр 1(мм) 140
Наружный диаметр 1 [мм] 160
Высота 1 [мм] 13
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Запчасть сальник САФ 140х160х13 представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011349B. У данной детали есть аналоги с номерами: 01898, 110602217000, 115053, 19032118, 20016681, 22288601400, 230063. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник САФ 140х160х13, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник SAF 140х160х13 производителя CORTECO с артикулом 12011349B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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