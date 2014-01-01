Высота 1 [мм] 13 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Запчасть сальник САФ 140х160х13 представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011349B. У данной детали есть аналоги с номерами: 01898, 110602217000, 115053, 19032118, 20016681, 22288601400, 230063. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник САФ 140х160х13, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.