Высота 1 [мм] 10 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Запчасть сальник хвостовика КПП 85*105*10 представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011340B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12011340B, 12013757B, 0750111004, 95531254, 810785, 2720, 12013757. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник хвостовика КПП 85*105*10 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.