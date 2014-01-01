Высота 1 [мм] 10 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Запчасть Сальник IVE 48x65x10mm представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011331B. У данной детали есть аналоги с номерами: A0009972147, 7701014157, 0003207340, 68572791, 5000250015, 01274257, 0734300087. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти CORTECO для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.