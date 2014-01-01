menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Сальник IVE 48x65x10mm артикул 12011331B CORTECO в Алматы

12011331B CORTECO Сальник IVE 48x65x10mm
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12011331B
Наименование Сальник IVE 48x65x10mm
Внутренний диаметр 1(мм) 48
Наружный диаметр 1 [мм] 65
Высота 1 [мм] 10
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Запчасть Сальник IVE 48x65x10mm представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011331B. У данной детали есть аналоги с номерами: A0009972147, 7701014157, 0003207340, 68572791, 5000250015, 01274257, 0734300087. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти CORTECO для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

С этим товаром покупают...

CORTECO 12015381B

Уплотняющее кольцо, распределительный вал; Уплотнительное кольцо, первичный вал

FILTRON K1278A

Фильтр салона

FILTRON PE9737

Фильтр топливный

JTC JTC1527

Головка для обслуживания тормозных систем "bendix" 1/2" 14мм 5-ти гранная JTC

VICTOR REINZ 812074540

Уплотняющее кольцо, коленчатый вал
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник IVE 48x65x10mm производителя CORTECO с артикулом 12011331B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0