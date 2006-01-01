Наружный диаметр 1 [мм] 88 Высота 1 [мм] 8 Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Защита от пыли с пылезащитным краем Тип кручения левой кручение

Запчасть сальник хвостовика КПП 70x88x10 FPM LD DC+ 12011310B Кортеко представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011310B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12011310B, 60171399, 0249970447, 0249973247, A0249970447, A0249973247. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник хвостовика КПП 70x88x10 FPM LD DC+ 12011310B Кортеко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.