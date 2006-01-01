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Сальник хвостовика КПП, 70x88x10, FPM LD DC+ 12011310B CORTECO артикул 12011310B CORTECO в Алматы

12011310B CORTECO Сальник хвостовика КПП, 70x88x10, FPM LD DC+ 12011310B CORTECO
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12011310B
Наименование Сальник хвостовика КПП, 70x88x10, FPM LD DC+ 12011310B CORTECO
Сторона установки со стороны коробки передач
Внутренний диаметр 1(мм) 70
Наружный диаметр 1 [мм] 88
Высота 1 [мм] 8
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Тип кручения левой кручение
Запчасть сальник хвостовика КПП 70x88x10 FPM LD DC+ 12011310B Кортеко представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011310B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12011310B, 60171399, 0249970447, 0249973247, A0249970447, A0249973247. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник хвостовика КПП 70x88x10 FPM LD DC+ 12011310B Кортеко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

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Если хотите купить Сальник хвостовика КПП, 70x88x10, FPM LD DC+ 12011310B CORTECO производителя CORTECO с артикулом 12011310B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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