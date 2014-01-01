Высота 1 [мм] 8 Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Тип кручения правое кручение

Запчасть сальник вала первичного КПП 55X75X8 ZF16S151/181/182/221 12011308B Кортеко представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011308B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12011308B, 0734310387, 5001865529, 050409, 515340, 0734310386, 0089977246. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник вала первичного КПП 55X75X8 ZF16S151/181/182/221 12011308B Кортеко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.