|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|12011308B
|Наименование
|Сальник вала первичного КПП 55X75X8 ZF16S151/181/182/221 12011308B, Corteco
|Внутренний диаметр 1(мм)
|55
|Наружный диаметр 1 [мм]
|75
|Высота 1 [мм]
|8
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
|Тип кручения
|правое кручение
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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