|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|12011307B
|Наименование
|Сальник вала первичного 48x75x8 48x75x8 FPM B1RD
|Внутренний диаметр 1(мм)
|48
|Наружный диаметр 1 [мм]
|75
|Высота 1 [мм]
|8
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
|Тип кручения
|правое кручение
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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