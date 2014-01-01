Высота 1 [мм] 8 Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Тип кручения правое кручение

Запчасть сальник вала первичного 48x75x8 48x75x8 FPM B1RD представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011307B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12011307B, 0049970747, 0109979246, 0079975447, 0069978747, 0089973847, 06562790084. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник вала первичного 48x75x8 48x75x8 FPM B1RD на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.