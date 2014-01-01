Высота 1 [мм] 10 Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Тип кручения правое кручение

Запчасть Сальник 48x69x10 представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011306B. У данной детали есть аналоги с номерами: 0693402, 420345, 95531252, 810948, 11306, 12011306, 81965020226. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти CORTECO для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.