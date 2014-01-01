Наружный диаметр 1 [мм] 115 Высота 1 [мм] 13 Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Защита от пыли с пылезащитным краем Тип кручения левой кручение

Запчасть сальник 90х115х13 Fiat (4 010 0311) Corteco_(12011304B) представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011304B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12011304B, 5030586050, 40100313, NP066, 7701461931. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник 90х115х13 Fiat (4 010 0311) Corteco_(12011304B) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.