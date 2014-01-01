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Сальник 90х115х13 Fiat (4 010 0311) Corteco_(12011304B) артикул 12011304B CORTECO в Алматы

12011304B CORTECO Сальник 90х115х13 Fiat (4 010 0311) Corteco_(12011304B)
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12011304B
Наименование Сальник 90х115х13 Fiat (4 010 0311) Corteco_(12011304B)
Сторона установки со стороны коробки передач
Внутренний диаметр 1(мм) 90
Наружный диаметр 1 [мм] 115
Высота 1 [мм] 13
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Тип кручения левой кручение
Запчасть сальник 90х115х13 Fiat (4 010 0311) Corteco_(12011304B) представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011304B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12011304B, 5030586050, 40100313, NP066, 7701461931. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник 90х115х13 Fiat (4 010 0311) Corteco_(12011304B) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник 90х115х13 Fiat (4 010 0311) Corteco_(12011304B) производителя CORTECO с артикулом 12011304B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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Моторное масло
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