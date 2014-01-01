Наружный диаметр 1 [мм] 100 Высота 1 [мм] 10 Материал АСМ (полиакриловый каучук) Защита от пыли с пылезащитным краем Тип кручения левой кручение

Запчасть сальник 12011299B Кортеко представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011299B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12011299B, 8833200. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник 12011299B Кортеко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.