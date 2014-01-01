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Сальник 12011299B CORTECO артикул 12011299B CORTECO в Алматы

12011299B CORTECO Сальник 12011299B CORTECO
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12011299B
Наименование Сальник 12011299B CORTECO
Сторона установки со стороны коробки передач
Внутренний диаметр 1(мм) 80
Наружный диаметр 1 [мм] 100
Высота 1 [мм] 10
Материал АСМ (полиакриловый каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Тип кручения левой кручение
Запчасть сальник 12011299B Кортеко представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011299B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12011299B, 8833200. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник 12011299B Кортеко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник 12011299B CORTECO производителя CORTECO с артикулом 12011299B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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