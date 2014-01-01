Наружный диаметр 1 [мм] 130 Высота 1 [мм] 12 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Защита от пыли с пылезащитным краем

Запчасть сальник хвостовика КПП ZF 105x130x12/9.5 каучук с насечками 12011210B Кортеко представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011210B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12011210B, 12011210B, 050402, 12014123B, 11062, 0069603, 12013364. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник хвостовика КПП ZF 105x130x12/9.5 каучук с насечками 12011210B Кортеко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.