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Сальник хвостовика КПП ZF 105x130x12/9.5 каучук с насечками 12011210B, Corteco артикул 12011210B CORTECO в Алматы

12011210B CORTECO Сальник хвостовика КПП ZF 105x130x12/9.5 каучук с насечками 12011210B, Corteco
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12011210B
Наименование Сальник хвостовика КПП ZF 105x130x12/9.5 каучук с насечками 12011210B, Corteco
Сторона установки передний мост
Внутренний диаметр 1(мм) 105
Наружный диаметр 1 [мм] 130
Высота 1 [мм] 12
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Запчасть сальник хвостовика КПП ZF 105x130x12/9.5 каучук с насечками 12011210B Кортеко представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011210B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12011210B, 12011210B, 050402, 12014123B, 11062, 0069603, 12013364. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник хвостовика КПП ZF 105x130x12/9.5 каучук с насечками 12011210B Кортеко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник хвостовика КПП ZF 105x130x12/9.5 каучук с насечками 12011210B, Corteco производителя CORTECO с артикулом 12011210B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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