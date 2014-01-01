Высота 1 [мм] 12 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Защита от пыли с пылезащитным краем

Запчасть сальник передней ступицы Вольво 100*120*12 12011209B Кортеко представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011209B. У данной детали есть аналоги с номерами: 031298, 11209, 12011209, 12011209B, 1602361, 19863, 265005. Сальники, прокладки и уплотнения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник передней ступицы Вольво 100*120*12 12011209B Кортеко, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные сальники, прокладки и уплотнения с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.