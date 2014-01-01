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Сальник передней ступицы Volvo 100*120*12 12011209B, Corteco артикул 12011209B CORTECO в Алматы

12011209B CORTECO Сальник передней ступицы Volvo 100*120*12 12011209B, Corteco
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12011209B
Наименование Сальник передней ступицы Volvo 100*120*12 12011209B, Corteco
Внутренний диаметр 1(мм) 100
Наружный диаметр 1 [мм] 120
Высота 1 [мм] 12
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Запчасть сальник передней ступицы Вольво 100*120*12 12011209B Кортеко представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011209B. У данной детали есть аналоги с номерами: 031298, 11209, 12011209, 12011209B, 1602361, 19863, 265005. Сальники, прокладки и уплотнения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник передней ступицы Вольво 100*120*12 12011209B Кортеко, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные сальники, прокладки и уплотнения с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник передней ступицы Volvo 100*120*12 12011209B, Corteco производителя CORTECO с артикулом 12011209B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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