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Сальник ступицы передней 85x110x13 БНК VOLVO F6 артикул 12011206B CORTECO в Алматы

12011206B CORTECO Сальник ступицы передней 85x110x13 БНК VOLVO F6
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12011206B
Наименование Сальник ступицы передней 85x110x13 БНК VOLVO F6
Внутренний диаметр 1(мм) 85
Наружный диаметр 1 [мм] 110
Высота 1 [мм] 12
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Сторона установки Задний мост
Запчасть сальник ступицы передней 85x110x13 БНК Вольво F6 представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011206B. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник ступицы передней 85x110x13 БНК Вольво F6, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник ступицы передней 85x110x13 БНК VOLVO F6 производителя CORTECO с артикулом 12011206B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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