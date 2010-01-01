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Сальник 80x110x10 VOLVO L120/L150/L180 артикул 12011205B CORTECO в Алматы

12011205B CORTECO Сальник 80x110x10 VOLVO L120/L150/L180
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12011205B
Наименование Сальник 80x110x10 VOLVO L120/L150/L180
Внутренний диаметр 1(мм) 80
Наружный диаметр 1 [мм] 110
Высота 1 [мм] 10
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Сторона установки Ведущий мост
Если вы хотите купить сальник 80x110x10 Вольво L120/L150/L180, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011205B. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник 80x110x10 VOLVO L120/L150/L180 производителя CORTECO с артикулом 12011205B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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