Высота 1 [мм] 8 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Защита от пыли с пылезащитным краем Сторона установки Ведущий мост

Запчасть Сальник 50x72x8mm представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011177B. У данной детали есть аналоги с номерами: ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти CORTECO для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.