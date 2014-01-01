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Уплотняющее кольцо, дифференциал артикул 12011168B CORTECO в Алматы

12011168B CORTECO Уплотняющее кольцо, дифференциал
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12011168B
Наименование Уплотняющее кольцо, дифференциал
Внутренний диаметр 1(мм) 45
Наружный диаметр 1 [мм] 65
Высота 1 [мм] 10
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Сторона установки Ведущий мост
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Уплотняющее кольцо, дифференциал производителя CORTECO с артикулом 12011168B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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