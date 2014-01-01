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Уплотняющее кольцо, ступица колеса артикул 12011166B CORTECO в Алматы

12011166B CORTECO Уплотняющее кольцо, ступица колеса
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12011166B
Наименование Уплотняющее кольцо, ступица колеса
Внутренний диаметр 1(мм) 45
Наружный диаметр 1 [мм] 62
Высота 1 [мм] 8
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Уплотняющее кольцо, ступица колеса производителя CORTECO с артикулом 12011166B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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