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Уплотняющее кольцо, механическая коробка передач артикул 12011153B CORTECO в Алматы

12011153B CORTECO Уплотняющее кольцо, механическая коробка передач
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12011153B
Наименование Уплотняющее кольцо, механическая коробка передач
Внутренний диаметр 1(мм) 40
Наружный диаметр 1 [мм] 52
Наружный диаметр 2 [мм] 58
Высота 1 [мм] 7,5
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Сторона установки Задний мост

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Уплотняющее кольцо, механическая коробка передач производителя CORTECO с артикулом 12011153B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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