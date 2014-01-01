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Сальник 25х35х7/10 артикул 12011122B CORTECO в Алматы

12011122B CORTECO Сальник 25х35х7/10
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12011122B
Наименование Сальник 25х35х7/10
Внутренний диаметр 1(мм) 25
Наружный диаметр 1 [мм] 35
Высота 1 [мм] 7
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Запчасть сальник 25х35х7/10 представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011122B. У данной детали есть аналоги с номерами: 0242040, 038075, 12011122, 1313664, 1410282015, 212121, 240022. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник 25х35х7/10, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник 25х35х7/10 производителя CORTECO с артикулом 12011122B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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