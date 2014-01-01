Высота 1 [мм] 7 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Защита от пыли с пылезащитным краем

Запчасть сальник 25х35х7/10 представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011122B. У данной детали есть аналоги с номерами: 0242040, 038075, 12011122, 1313664, 1410282015, 212121, 240022. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник 25х35х7/10, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.