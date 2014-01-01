Высота 1 [мм] 7 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Защита от пыли с пылезащитным краем

Запчасть сальник КПП 20x30x7 12011114B Кортеко представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011114B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12011114B, 645173, 5001853396, 0734309392. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник КПП 20x30x7 12011114B Кортеко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.