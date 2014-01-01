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Сальник КПП 20x30x7 12011114B, Corteco артикул 12011114B CORTECO в Алматы

12011114B CORTECO Сальник КПП 20x30x7 12011114B, Corteco
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12011114B
Наименование Сальник КПП 20x30x7 12011114B, Corteco
Внутренний диаметр 1(мм) 20
Наружный диаметр 1 [мм] 30
Высота 1 [мм] 7
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Запчасть сальник КПП 20x30x7 12011114B Кортеко представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011114B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12011114B, 645173, 5001853396, 0734309392. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник КПП 20x30x7 12011114B Кортеко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник КПП 20x30x7 12011114B, Corteco производителя CORTECO с артикулом 12011114B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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