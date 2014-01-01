|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|12011073B
|Наименование
|сальник 117,47x142,87x12,7 Scania
|Сторона установки
|передний мост, Задний мост
|Внутренний диаметр 1(мм)
|117,47
|Наружный диаметр 1 [мм]
|142,87
|Высота 1 [мм]
|12,7
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
|Тип кручения
|переменное кручение
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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