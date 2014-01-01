Наружный диаметр 1 [мм] 142,87 Высота 1 [мм] 12,7 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Тип кручения переменное кручение

Запчасть сальник 117 47x142 87x12 7 Скания представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011073B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12011073B, 09837, 159495, VKS6108, 325511, 110603003540, 117003. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник 117 47x142 87x12 7 Скания на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.