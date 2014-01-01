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Сальник коленвала задний артикул 12011026B CORTECO в Алматы

12011026B CORTECO Сальник коленвала задний
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12011026B
Наименование Сальник коленвала задний
Внутренний диаметр 1(мм) 80
Наружный диаметр 1 [мм] 100
Высота 1 [мм] 10
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Запчасть сальник коленвала задний представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011026B. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник коленвала задний, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник коленвала задний производителя CORTECO с артикулом 12011026B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

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