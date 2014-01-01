Высота 1 [мм] 10 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Запчасть уплотняющее кольцо ступица колеса представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011021B. У данной детали есть аналоги с номерами: 0049971347, 117005, 12011021, 13486, 38510549, 5103352, 530107. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить уплотняющее кольцо ступица колеса, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.