Производитель / Поставщик CORTECO № Производителя 12011015 Наименование Сальник КПП ZF 6-65@

Запчасть сальник КПП ZF 6-65@ представлена по производителю CORTECO с артикулом 12011015. У данной детали есть аналоги с номерами: 01029757B, 12011015B, 0584249, 246891, 95532393, 42493153, 4460151. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник КПП ZF 6-65@, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.