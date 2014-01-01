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Сальник DAF 42x56x7mm артикул 12010943B CORTECO в Алматы

12010943B CORTECO Сальник DAF 42x56x7mm
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12010943B
Наименование Сальник DAF 42x56x7mm
Сторона установки передняя сторона
Внутренний диаметр 1(мм) 42
Наружный диаметр 1 [мм] 56
Высота 1 [мм] 7
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
для оригинального номера 0039975146

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник DAF 42x56x7mm производителя CORTECO с артикулом 12010943B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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