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Сальник вала тормозного 38*50*7 38x50x7 NBR артикул 12010923B CORTECO в Алматы

12010923B CORTECO Сальник вала тормозного 38*50*7 38x50x7 NBR
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12010923B
Наименование Сальник вала тормозного 38*50*7 38x50x7 NBR
Внутренний диаметр 1(мм) 38
Наружный диаметр 1 [мм] 50
Высота 1 [мм] 7
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Запчасть сальник вала тормозного 38*50*7 38x50x7 NBR представлена по производителю CORTECO с артикулом 12010923B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12010923B Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник вала тормозного 38*50*7 38x50x7 NBR на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник вала тормозного 38*50*7 38x50x7 NBR производителя CORTECO с артикулом 12010923B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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