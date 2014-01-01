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Сальник 20x35x7 артикул 12010825B CORTECO в Алматы

12010825B CORTECO Сальник 20x35x7
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12010825B
Наименование Сальник 20x35x7
Внутренний диаметр 1(мм) 20
Наружный диаметр 1 [мм] 35
Высота 1 [мм] 7
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Если вы хотите купить сальник 20x35x7, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю CORTECO с артикулом 12010825B. У данной детали есть аналоги с номерами: Сальники, прокладки и уплотнения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные сальники, прокладки и уплотнения с гарантией от производителя CORTECO.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник 20x35x7 производителя CORTECO с артикулом 12010825B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

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