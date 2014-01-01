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Сальник насоса водяного 15*35*7 BA 15-35-7 NBR артикул 12010796B CORTECO в Алматы

12010796B CORTECO Сальник насоса водяного 15*35*7 BA 15-35-7 NBR
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12010796B
Наименование Сальник насоса водяного 15*35*7 BA 15-35-7 NBR
Внутренний диаметр 1(мм) 15
Наружный диаметр 1 [мм] 35
Высота 1 [мм] 7
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Запчасть сальник насоса водяного 15*35*7 BA 15 35-7 NBR представлена по производителю CORTECO с артикулом 12010796B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12010796B, 12010796, 215047, 12010796, 211108, 958811. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник насоса водяного 15*35*7 BA 15 35-7 NBR на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник насоса водяного 15*35*7 BA 15-35-7 NBR производителя CORTECO с артикулом 12010796B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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