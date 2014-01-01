|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|12010743B
|Наименование
|Сальник MB 45x74,5х13,6
|Сторона установки
|передняя сторона
|Внутренний диаметр 1(мм)
|45
|Наружный диаметр 1 [мм]
|74,5
|Наружный диаметр 2 [мм]
|79,5
|Высота 1 [мм]
|12
|Высота 2 [мм]
|13
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
|Защита от пыли
|с пылезащитным краем
|Тип кручения
|правое кручение
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Сальник MB 45x74,5х13,6 производителя CORTECO с артикулом 12010743B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита