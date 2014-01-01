Наружный диаметр 1 [мм] 74,5 Наружный диаметр 2 [мм] 79,5 Высота 1 [мм] 12 Высота 2 [мм] 13 Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Защита от пыли с пылезащитным краем Тип кручения правое кручение

Запчасть сальник Мерседес 45x74 5х13 6 представлена по производителю CORTECO с артикулом 12010743B. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник Мерседес 45x74 5х13 6, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.