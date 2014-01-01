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Сальник MB 45x74,5х13,6 артикул 12010743B CORTECO в Алматы

12010743B CORTECO Сальник MB 45x74,5х13,6
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12010743B
Наименование Сальник MB 45x74,5х13,6
Сторона установки передняя сторона
Внутренний диаметр 1(мм) 45
Наружный диаметр 1 [мм] 74,5
Наружный диаметр 2 [мм] 79,5
Высота 1 [мм] 12
Высота 2 [мм] 13
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Тип кручения правое кручение
Запчасть сальник Мерседес 45x74 5х13 6 представлена по производителю CORTECO с артикулом 12010743B. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник Мерседес 45x74 5х13 6, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Диск сцепления
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник MB 45x74,5х13,6 производителя CORTECO с артикулом 12010743B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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